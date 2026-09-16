Politico: заявление фон дер Ляйен о членстве Канады застало ЕС врасплох

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Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз рассмотрит вопрос о предоставлении Канаде ассоциированного членства, застало страны сообщества врасплох. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на дипломатов.

По их словам, национальные правительства не были заранее поставлены в известность о планах фон дер Ляйен до ее ежегодного обращения о положении дел в ЕС. При этом предоставление членства относится к компетенции Евросовета, а модели ассоциированного членства в настоящее время не существует.

Как заявил один из дипломатов, никто толком не знает, что это значит. Также он указал на "теплые чувства к Оттаве", однако отметил, что нужно понимать детали.

Другой собеседник издания предположил, что Канаде могут предложить аналог соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, однако мандата на большее у Брюсселя нет.

Третий дипломат подчеркнул, что для введения такого статуса потребуется изменить основополагающие договоры ЕС, что невозможно из-за отсутствия поддержки.

Дипломаты выделили несколько потенциальных проблем при углублении интеграции. В частности, они указали на канадские преференции "Сделано в Канаде", которые могут не соответствовать правилам единого рынка. Также среди возможных проблем – конкуренция в сталелитейной промышленности, налогообложение европейского автопрома и ограничения на импорт европейского алкоголя.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен предложить Канаде статус первого ассоциированного члена. Председатель Еврокомиссии уточнила, что ЕС хочет вывести отношения с Канадой на максимально возможный уровень.