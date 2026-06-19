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02:58

Политика

Мадьяр усомнился в возможном вступлении Украины в ЕС

Фото: ТАСС/AP/Marius Burgelman

Венгрия сомневается по поводу возможного вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что Будапешт одобрил начало переговоров по первой группе вопросов о приеме Украины, так как Киев вернул права венгерскому меньшинству в Закарпатье. Тем не менее политик выразил сомнения касательно потенциального приема Украины в состав ЕС. При этом позицию Венгрии разделяют и другие страны объединения, добавил Мадьяр.

Власти Венгрии выступают за прием кандидатов в Евросоюз исключительно на основе их личных достижений и результатов деятельности, подчеркнул премьер.

Евросоюз и Украина официально приступили к переговорам о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня. Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал это историческим шагом к будущему Украины в ЕС.

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