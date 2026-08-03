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03 августа, 12:02

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SHOT: продажи канистр для бензина в России упали в пять раз

Продажи канистр для бензина в России упали в пять раз

Фото: 123RF.com/creativelittlebird

В России резко снизился спрос на канистры для бензина. За месяц продажи емкостей рухнули в пять раз, сообщает канал SHOT в MAX со ссылкой на данные аналитиков "Платформы ОФД".

К концу июля продажи канистр сократились на 81% по сравнению с июнем, когда наблюдался ажиотажный спрос, в том числе со стороны перекупщиков. Цены также пошли вниз – на 20% относительно июня. Средняя стоимость 20-литровой канистры сейчас составляет 1 202 рубля.

На фоне спада ажиотажа в ряде регионов начали отменять ограничения на покупку бензина на автозаправочных станциях. В список вошли Московская, Ленинградская, Омская, Астраханская, Волгоградская, Калининградская области, Чувашия, Краснодарский и Ставропольский край.

Ранее СМИ сообщили, что крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимиты сняты на АЗС "Лукойл". Свободно купить топливо в столице также можно на заправках Teboil.

По мнению экспертов, улучшению ситуации способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства.

В конце мая в России возникли сложности с обеспечением топливного рынка, что потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас ситуация на АЗС выправляется.

Однако запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года для производителей и непроизводителей. Ограничения на экспорт дизельного топлива отменят по мере стабилизации внутреннего рынка.

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