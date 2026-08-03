03 августа, 17:48Наука
Москвичи смогут увидеть только 9 минут солнечного затмения 12 августа
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жители столицы смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа всего 9 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
"В Москве частное затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через 9 минут скроется за горизонт", – рассказали в учреждении.
Момент максимального покрытия видимого диска Солнца наступит в 20:08. Общая продолжительность полного солнечного затмения составит около 4,5 часа. Полную фазу смогут увидеть жители Испании, Исландии и восточной Гренландии. В России она будет видна на полуострове Таймыр.
Тем не менее август 2026 года окажется самым насыщенным месяцем по количеству астрономических явлений. Кроме полного солнечного затмения 12 августа, 28-го ожидается частное лунное затмение.
Кроме того, пик метеорного потока Персеиды придется на ночь на 13 августа. Астрономы прогнозируют до 100 падающих звезд в час.