Москвичи смогут увидеть только 9 минут солнечного затмения 12 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители столицы смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа всего 9 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"В Москве частное затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через 9 минут скроется за горизонт", – рассказали в учреждении.

Момент максимального покрытия видимого диска Солнца наступит в 20:08. Общая продолжительность полного солнечного затмения составит около 4,5 часа. Полную фазу смогут увидеть жители Испании, Исландии и восточной Гренландии. В России она будет видна на полуострове Таймыр.

Тем не менее август 2026 года окажется самым насыщенным месяцем по количеству астрономических явлений. Кроме полного солнечного затмения 12 августа, 28-го ожидается частное лунное затмение.

Кроме того, пик метеорного потока Персеиды придется на ночь на 13 августа. Астрономы прогнозируют до 100 падающих звезд в час.

