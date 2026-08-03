В Санкт-Петербурге одобрили проект 710-метрового небоскреба "Лахта Центр – 2"

Фото: ТАСС/Алена Новокшонова

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства 710-метрового небоскреба "Лахта Центр – 2" в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные единого госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Согласно реестру, документ был оформлен 31 июля.

Соглашение о возведении в Петербурге двух деловых комплексов – "Лахта Центр – 2" высотой 710 метров и "Лахта Центр – 3" высотой 570 метров – было подписано в 2024 году. В мае этого года власти города утвердили проект планировки и межевания территории под небоскребы.

Ожидается, что "Лахта Центр – 2" станет вторым самым высоким зданием в мире. На данный момент первую строчку лидерства удерживает 828-метровая башня "Бурдж-Халифа" в Дубае.



Ранее в столице согласовали архитектурно-градостроительное решение новой башни в деловом центре "Москва-Сити". 52-этажный комплекс расположится в 1-м Красногвардейском проезде.

Внутри здания, помимо офисов, будут торговая галерея и несколько кафе. Концепция башни высотой 248,6 метра отвечает тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности.

