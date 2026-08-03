Юрист Шайдуллина: сотрудник вправе восстановиться после увольнения за плохую работу

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Сотрудника нельзя уволить за плохое выполнение должностных обязанностей, если до этого его не привлекали к дисциплинарным взысканиям. В противном случае пострадавший может восстановиться в должности через суд, рассказала Москве 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Ранее пианист смог доказать в московском суде свое незаконное увольнение в связи с несоответствием занимаемой должности после испытательного срока. Как сообщили РИА Новости, музыканта восстановили на работе и обязали руководство оркестра выплатить ему 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула, плюс 30 тысяч в виде компенсации морального вреда.

Шайдуллина напомнила, что любой сотрудник имеет право обратиться в суд и восстановиться в должности, если работодатель нарушил процедуру увольнения.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Причем такое возможно даже на испытательном сроке, в течение которого организация может распрощаться с кандидатом в любой момент. Однако, если сотрудника предварительно не уведомят об увольнении (в данном случае не менее, чем за 3 дня), пострадавший также имеет право восстановиться в должности через суд.

Если сотрудник уже прошел испытательный срок, то просто взять и уволить его за плохое выполнение обязанностей или несоответствие должности нельзя.

"Для этого должны быть соответствующие причины. Например, работодатель обязан фиксировать неудовлетворительное поведение (в том числе невыполнение обязанностей) и налагать дисциплинарные взыскания. Если после этого подчиненный не исправится, можно будет вынести повторное взыскание и далее уже уволить", – пояснила Шайдуллина.

При этом сотруднику, который уверен, что выполняет свои обязанности как надо, следует заручиться свидетельскими показаниями (например, кого-то из коллег). Также стоит фиксировать выполнение порученных заданий в срок, делая скриншоты или сохраняя рабочую переписку. Это поможет в суде, добавила юрист.

Шайдуллина также отметила, что выигравший дело сотрудник, сможет не только вернуться к работе, но и получить выплату в виде среднего заработка за период с момента незаконного увольнения до дня восстановления в должности. Это касается и компенсации морального вреда, если человек докажет, что неправомерные действия причинили ему эмоциональные страдания.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила, что руководство вправе уволить сотрудника, которого не было на работе более четырех часов. Если время отсутствия меньше, то последует дисциплинарное взыскание, которое в следующий раз также может обернуться увольнением.