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22 июня, 13:19

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Юрист Шайдуллина: заболевший в отпуске сотрудник имеет право перенести дни отдыха

Юрист назвала способы не потерять дни отпуска в случае болезни

Фото: 123RF.com/antonioguillem

Заболевший во время отпуска сотрудник вправе продлить или перенести дни отдыха. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она отметила, что при проблемах со здоровьем в отпуске важно сразу уйти на больничный, а затем проинформировать об этом работодателя и написать на его имя заявление. Там необходимо указать, что подчиненный хочет сделать с оставшимися днями: догулять их сразу после выздоровления или перенести на другие даты.

Однако во втором случае понадобится согласование работодателя, так как именно он вправе определять сроки в данной ситуации. Но на практике никаких конфликтов в этом вопросе обычно не происходит и руководители соглашаются на то, что удобнее сотрудникам.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

В случае, если руководство не желает переносить или продлевать отпуск заболевшего, последнему необходимо обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда и в прокуратуру. В таком случае руководству грозит наказание: например, для юридического лица штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей по статье о нарушении трудового законодательства (5.27 КоАП РФ).

"Однако важно помнить, что если работник вынужден заботиться о ком-то из заболевших родных, то этот факт не даст права переносить и продлевать дни", – отметила Шайдуллина.

Кроме того, сотрудник, находящийся на больничном, может воспользоваться правом переноса выходных дней только в отношении ежегодного основного оплачиваемого отпуска, но не того, который был взят за свой счет, подчеркнула юрист.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила, что летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск в июле. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше сотрудник теряет в деньгах, уходя на отдых.

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