Эстакаду на шоссе Энтузиастов построили в рекордные сроки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Эстакада на шоссе Энтузиастов была возведена в зоне пересечения со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Работы выполнены в максимально сжатые сроки, что позволило свести к минимуму неудобства для москвичей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Эстакаду возвели за десять месяцев с момента бурения скважин для свай под ростверки и опорные части эстакады до укладки асфальта и открытия. В рекордные сроки строители выполнили монтаж железобетонных балок пролетных строений эстакады: 70 балок весом до 50 тонн и длиной до 38,5 метра были смонтированы в течение 35 дней", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Владимир Ефимов.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию прилегающую улично-дорожную сеть и пешеходный переход. По словам руководителя столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, общая протяженность дороги составляет 3,6 километра. После открытия движения на эстакаде специалисты продолжат проводить работы на пешеходном переходе в районе дома 51.

В рамках проекта предусмотрено возведение и переустройство более 20 километров инженерных коммуникаций, включая сети электроснабжения, связи, наружного освещения, дождевой канализации и светофорных объектов. Между опорами искусственного сооружения появятся новые трамвайные пути, которые свяжут 3-ю Владимирскую улицу с улицей Сталеваро.

Сергей Собянин открыл новую эстакаду по основному ходу шоссе Энтузиастов 7 августа. Объект улучшит транспортную доступность сразу трех районов города и подмосковной Балашихи, а также поможет сократить заторы на одном из самых загруженных участков магистрали.

