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09 августа, 12:47

Город

Мастер-классы по созданию открыток для бойцов СВО проходят в столичных парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Бесплатные мастер-классы по созданию открыток для участников специальной военной операции (СВО) проводятся по выходным в столичных парках. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия организованы в рамках проекта "Лето в Москве". За одним столом собираются молодежь и горожане старшего возраста.

Участники пишут слова поддержки и благодарности, желают бойцам скорейшего возвращения домой. В свою очередь, наставники показывают разные техники декорирования и подсказывают идеи оформления. Готовые открытки затем передают участникам СВО.

Площадками для мастер-классов стали пять летних теплиц фестиваля "Сады и огороды". Они работают в парке 50-летия Октября, парке "Ходынское поле", Таганском и Измайловском парках, а также в музее-заповеднике "Царицыно". Дополнительно аналогичные занятия проходят в трех лесных библиотеках – в парке 50-летия Октября, парке "Ходынское поле" и в усадьбе Воронцово.

Для тех, кто хочет отправить открытку близким, в городе открыты специальные почтовые станции. Их можно найти в лесных библиотеках, в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно", перед аркой главного входа парка "Сокольники", а также около главного входа музея-усадьбы "Кусково".

Ранее сообщалось, что в рамках "Лета в Москве" для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей действуют специальные условия посещения фестивальных площадок и культурных событий. В частности, им обеспечен бесплатный вход на некоторые мероприятия, а также предоставляются льготные билеты.

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Сюжет: Лето в Москве
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