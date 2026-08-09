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09 августа, 10:28

Мэр Москвы

Собянин: около 1 млн москвичей переедут в новые квартиры благодаря реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1 миллиона москвичей переедут в новые квартиры благодаря программе реновации. С начала года в ее рамках в эксплуатацию введено уже 734 тысяч квадратных метров жилья, рассказал Сергей Собянин в МАХ.

"Полностью расселены больше 140 домов, начато переселение свыше 32 тысяч человек – на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – написал он.

Всего в программу реновации входят 5 176 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Переселение охватило около 290 тысяч горожан. Планируется, что до конца года их число превысит 300 тысяч.

По словам мэра Москвы, за счет использования новых технологий строительства, в том числе крупномодульного домостроения, сократился средний срок возведения жилья с 14–16 до 12–14 месяцев.

"Выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации остается основной задачей работы московских строителей наряду с созданием комфортной, сбалансированной городской среды и развитием транспортной и инженерной инфраструктуры", – отметил Собянин.

Он также подчеркнул, что работа градостроительного комплекса столицы помогает развитию регионов страны.

Высокие темпы строительства столицы и появление новых проектов позволяют обеспечивать стабильную занятость и прирост новых рабочих мест в регионах. Это происходит за счет масштабных заказов на строительные материалы и комплектующие.

Ранее Собянин открыл Ситуационный центр градостроительного комплекса Москвы и вручил награды победителям ежегодного городского конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Он отметил, что столичный градостроительный комплекс выполняет все планы, даже несмотря на возникающие трудности. В городе появляются новые дороги и развязки, которые делают жизнь москвичей комфортной.

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