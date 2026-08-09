В МВД рассказали, когда нужно менять паспорт гражданина РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Граждане России должны получать внутренний паспорт три раза в жизни – в 14, 20 и 45 лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ Владимир Васенин.

"В идеальном формате у человека должно быть в жизни три паспорта: 14, 20 и 45 лет", – сказал он.

Васенин пояснил, что первый паспорт вручается в 14 лет, затем замена в 20 лет, и третий – в 45. Остальные случаи замены, по его словам, связаны с утратой документа.

Начальник пресс-службы также отметил, что законодательство не обязывает граждан носить паспорт с собой, однако каждый обязан иметь документ.

Ранее в МВД напомнили, что небольшие корректировки фотографии на паспорт гражданина РФ допускаются, однако менять внешность на изображении категорически нельзя. Среди корректировок – настройка света, отображение теней и мелкие детали, которые делают снимок чуть лучше. Однако убирать с фотографии признаки, позволяющие идентифицировать человека, строго запрещено.

Между тем "Гознак" продолжает экспериментальные работы по разработке новых лазероактивных материалов, предназначенных для использования в биометрических паспортах.

Информация на странице с данными заполняется лазером, активируя материалы внутри пленки. Подобные решения могут быть эффективны в композитных материалах.

