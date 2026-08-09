Переменная облачность и до плюс 25 ожидаются в столице 9 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 9 августа, составит от 23 до 25 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 20 до 25 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что четверг и пятница, 13 и 14 августа, станут самыми холодными днями в Москве на следующей неделе. Температура днем составит от 16 до 21 градусов.

При этом ночью значения будут опускаться до 7–20 градусов. Синоптик отметила, что такая температура примерно на два градуса ниже климатической нормы для середины августа.