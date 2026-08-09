В Якутии действуют лесные пожары на площади свыше 854 тысяч га

Фото: depositphotos/rafapress

В Якутии лесные пожары охватили уже более 854 тысяч гектаров. Всего в республике действует 71 природный пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

За минувшие сутки в Сунтарском районе удалось полностью ликвидировать один крупный очаг на площади свыше 4 тысяч гектаров, а в Кобяйском районе локализовали возгорание площадью более 1 тысячи гектаров.

Сейчас огонь бушует на территории восьми районов. В активной фазе тушения находятся 8 пожаров на общей площади свыше 142 тысяч гектаров.

К борьбе со стихией привлечены 505 человек и 57 единиц техники. Спасатели держат на особом контроле пожар у села Эйик в Оленекском районе, однако угрозы для населенного пункта в данный момент нет.

Ранее глава МЧС Александр Куренков предупредил о рисках непрогнозированных ЧС в России. По его мнению, это произойдет из-за развития технологий и переплетения различных отраслей. Для их ликвидации необходимо будет межведомственное взаимодействие сил и средств.