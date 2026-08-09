09 августа, 08:56Политика
ВС РФ поразили склады с БПЛА и оборудованием РЭБ в Харьковской области
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские военные поразили склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с беспилотниками, комплектующими и оборудованием радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары наносились расчетами ударных беспилотников "Герань" в районах населенных пунктов Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр. Там хранились беспилотные летательные аппараты различного типа, комплектующие к ним и радиоэлектронное оборудование, уточнили в ведомстве.
В министерстве также добавили, что успешное поражение целей подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.
Ранее российские военнослужащие атаковали два сухогруза с военным имуществом в порту Николаев и в акватории Черного моря. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и дронами.
В порту Николаев был атакован сухогруз, перевозивший военную технику, а также склад с оружием. В акватории Черного моря также ликвидирован сухогруз с военным имуществом для украинских военных.
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