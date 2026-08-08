ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаев и в акватории Черного моря

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Российские военные нанесли удары по двум сухогрузам с военным имуществом в порту Николаев и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и дронами. В порту Николаев, в частности, поражены сухогруз, перевозивший военную технику, а также склад с оружием. В акватории Черного моря ликвидирован сухогруз с военным имуществом для украинских военных.

Вместе с тем в порту Одесса поражены военные склады, где хранились средства связи и радиоэлектронной борьбы, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские военные поразили эшелон с техникой ВСУ возле населенного пункта Вишневое Днепропетровской области. Беспилотник "Герань" обездвижил локомотив, после чего состав поразила ракета "Искандера".

Под удар российских ВКС также попали важные узлы связи и управления ВСУ. При помощи авиабомб ФАБ-500 с модулями УМПК были ликвидированы центры управления БПЛА Нацгвардии в Доброполье и штаб 105-й бригады теробороны в Братенице.