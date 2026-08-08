Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 17:41

Происшествия

Пропавшая 17-летняя девушка из Пскова обнаружена мертвой

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Пропавшая 17-летняя девушка из Пскова найдена мертвой. Об этом сообщается на странице Национального центра помощи региона в соцсети "ВКонтакте".

"Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким. Всем спасибо за помощь", – указано в сообщении.

Информация о поисках девушки стала распространяться в соцсетях. Уточнялось, что она ушла с работы и не вернулась домой 7 августа. Добровольцы искали ее около торгового центра "Акваполис" и обследовали берег вдоль реки Великая.

Ранее в Санкт-Петербурге разыскивали шестилетнюю девочку. Ее местонахождение было неизвестно, волонтеры "ЛизаАлерт" распространили ориентировку с приметами. Позднее ребенка нашли живым, она находилась у соседей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Между тем в полиции Владивостока попросили граждан помочь найти мальчика, пропавшего много лет назад в Хабаровске. Ребенок 2002 года рождения ушел из дома 5 июня 2007 года и все еще не найден.

Правоохранители описали особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе и шрам зигзагообразной формы на правом колене.

Читайте также


происшествиярегионы

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика