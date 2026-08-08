Пропавшая 17-летняя девушка из Пскова обнаружена мертвой

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Пропавшая 17-летняя девушка из Пскова найдена мертвой. Об этом сообщается на странице Национального центра помощи региона в соцсети "ВКонтакте".

"Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким. Всем спасибо за помощь", – указано в сообщении.

Информация о поисках девушки стала распространяться в соцсетях. Уточнялось, что она ушла с работы и не вернулась домой 7 августа. Добровольцы искали ее около торгового центра "Акваполис" и обследовали берег вдоль реки Великая.

Ранее в Санкт-Петербурге разыскивали шестилетнюю девочку. Ее местонахождение было неизвестно, волонтеры "ЛизаАлерт" распространили ориентировку с приметами. Позднее ребенка нашли живым, она находилась у соседей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Между тем в полиции Владивостока попросили граждан помочь найти мальчика, пропавшего много лет назад в Хабаровске. Ребенок 2002 года рождения ушел из дома 5 июня 2007 года и все еще не найден.

Правоохранители описали особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе и шрам зигзагообразной формы на правом колене.

