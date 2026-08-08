Дмитриев заявил, что ЕС спровоцировал энергетический кризис отказом от российского газа

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Страны Евросоюза столкнулись с энергетическим кризисом, который они спровоцировали своим отказом от российского газа. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Он привел данные о заполнении газохранилищ в Европе на фоне приближающейся зимы. По его словам, хранилища Германии заполнены всего на 47,6% при привычном показателе 75%, а Нидерландов – на 38,5% при 77%.

Ранее Словакия начала переговоры с Россией о поставках газа в 2027 году. При этом Евросоюз планирует с 1 января 2027-го полностью запретить импорт российского СПГ. Словакия подала иск в суд ЕС против такого решения.

Вместе с тем США могут остановить экспорт сжиженного природного газа в Европу, если ЕС не ослабит контроль за выбросами метана. В случае отказа в смягчении норм американские энергоносители будут перенаправлены на другие рынки.

