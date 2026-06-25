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25 июня, 13:18

Политика

США пригрозили прекратить поставки газа в Европу из-за метанового закона

Фото: depositphotos/63ru78

США могут остановить экспорт сжиженного природного газа в Европу, если Евросоюз не ослабит контроль за выбросами метана, заявил министр энергетики США Крис Райт. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Политик подчеркнул, что без существенных изменений в европейском законодательстве о выбросах природного газа Брюссель столкнется с серьезными трудностями. В частности, при отказе в смягчении норм американские энергоносители будут перенаправлены на другие рынки.

"Будет причинена серьезная боль", – предупредил Райт.

Весной текущего года биржевые цены на газ в Европе показали ускоренное падение до 16%. Изначально апрельские фьючерсы по индексу TTF, являющегося крупнейшим в Европе хабом, продавались по 602,8 доллара за тысячу кубометров, а в скором времени опустились до 567,1 доллара.

Тем не менее Владимир Путин, комментируя ситуацию на европейском рынке, указывал, что цены на газ в регионе зашкаливают. В пример он приводил Россию, которая продает газ Армении за 177,5 доллара.

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