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25 июня, 13:51

Происшествия

ВМС Франции задержали у Сицилии танкер, якобы следовавший из Приморска

Фото: x.com/MarineNationale

Военно-морские силы Франции задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер Deliver, который, как утверждается, шел из российского Приморска. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X.

"Танкер Deliver следовал у берегов Сицилии с нарушением морского права", – говорится в сообщении.

О том, что танкер шел по Средиземному морю из российского порта, заявили в морской префектуре Франции. Там также уточнили, что на судне был поднят флаг Камеруна.

Ранее таможенная служба Нидерландов задержала капитана судна, перевозившего из Роттердама в Санкт-Петербург грузы с товарами, транзит которых через Россию запрещен санкциями ЕС. Суд санкционировал арест капитана на две недели. При досмотре нашли десятки контейнеров с запчастями для автомобилей, моторными маслами, системами фильтрации воздуха и другими запрещенными товарами.

Особое внимание уделили продукции, которая из России поступала в другие страны, включая промышленную технику, авиационные комплектующие и высокотехнологичное оборудование. В операции участвовали таможенные органы других стран ЕС, Европол, налоговая служба, портовая полиция Роттердама и Управление по безопасности пищевых продуктов.

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