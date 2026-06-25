В Краснодаре на 20 лет осужден руководитель секты, провозгласивший себя "Богом"

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

В Краснодаре вынесли приговор лидеру секты Олегу Гармашу, который называл себя "Богом". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Известно, что мужчине 66 лет, он проживал в Апшеронском районе Кубани. Не позднее 2005 года он создал религиозное объединение под названием "Школа Жизни", ее деятельность была связана с насилием над гражданами. Всего в ней состояли около 25 человек. Гармаш вовлекал их под видом оказания психологической помощи, используя свою авторскую методику. Она была основана на психологическом насилии и полном подчинении.

Злоумышленник убедил членов секты в том, что он является "Богом", "проводником между мирами" и "учителем". При этом непослушание наказывалось. Сам Гармаш не работал, а жил за счет своих последователей, эксплуатируя их труд. Помимо этого, он вступал с ними в половую связь, в том числе с несовершеннолетними.

Деятельность "Школы Жизни" была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в декабре 2024 года. Гармаша обвинили не только в создании и руководстве религиозным объединением, чья деятельность связана с насилием над гражданами, но и в двух эпизодах изнасилования и двух эпизодах насильственных действий в отношении несовершеннолетних.

В результате Прикубанский районный суд Краснодара признал его виновным. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 3 года, а также запретили ему на 20 лет заниматься деятельностью, которая связана с работой с детьми.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр террористических организаций российское структурное подразделение "Аум Синрике" (организация запрещена в России).

История секты началась в 1987 году, максимальная численность адептов достигала 50 тысяч человек. Более 10 тысяч сторонников проживали в России. Одним из наиболее резонансных преступлений, совершенных участниками организации, стала атака в Мацумото в 1994 году – члены секты распылили в городе отравляющее вещество. Погибли 7 человек.

