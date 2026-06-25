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25 июня, 17:01

Шоу-бизнес

Стилист Ольги Бузовой Никита Карстен рассказал о неизлечимой болезни

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Стилист Ольги Бузовой Никита Карстен сообщил, что страдает от неизлечимой болезни. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Он не стал раскрывать диагноз, но признался, что сейчас ему тяжело эмоционально и это связано с тем, что он чувствует себя невостребованным и нереализованным.

В своем обращении Карстен написал, что много лет пытается вывести заболевание в ремиссию, но это дается тяжело. Он признался, что не привык делиться личным и казаться слабым, однако решил, что молчать дальше не имеет смысла.

"Наверное, не просто постоянно держать оборону и лицо, но и вести игру, где все дается легко – тоже не по мне", – написал Никита.

Ранее английский телеведущий Джереми Кларксон, известный по шоу Top Gear и The Grand Tour, сообщил, что у него диагностировали агрессивную форму рака. О болезни он объявил во время съемок последних эпизодов "Фермы Кларксона" на Amazon Prime, уточнив, что знал о диагнозе с мая. В 2024 году Кларксон уже попадал в больницу с жалобами на боли в груди.

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