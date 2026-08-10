МИД Молдавии отзовет посла из России после падения БПЛА на своей территории

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Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение отозвать посла республики в Москве для консультаций. Поводом послужило падение и взрыв беспилотника на территории страны, сообщается в телеграм-канале дипведомства.

Инцидент произошел 9 августа в населенном пункте Крокмаз, расположенном в районе Штефан-Водэ на границе с Украиной. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в полиции Молдавии. В МИД расценили случившееся как "нарушение суверенитета и территориальной целостности" страны.

Ранее в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии залетел БПЛА, который взорвался недалеко от границы. Это произошло рядом с погранпунктом Кардам и примерно в тысяче метров от болгарской компрессорной станции на маршруте Трансбалканского газопровода. О пострадавших информация не поступала.

После случившегося президент Болгарии Илияна Йотова сказала, что страна должна стать участником поиска дипломатического решения украинского конфликта.