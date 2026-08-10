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"Лигу колледжей" расшили до 25 учебных заведений: новым участником стал Энергетический колледж в городе Конаково – филиал Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Газпром нефть".

Партнером учебного заведения выступит "Газпромнефть-Энергосервис", который обеспечивает электроснабжение производственных объектов компании. Предприятие будет участвовать в подготовке будущих энергетиков, а студенты смогут пройти практику на производстве и начать карьеру в отрасли еще во время учебы.

Энергетический колледж стал первым учебным заведением в составе лиги, где компания будет готовить специалистов по направлениям электро- и теплоэнергетики. Для студентов создадут три профильные образовательные программы и организуют практику на объектах компании. Лучшие выпускники получат предложение о работе на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне.

Главный энергетик МНПЗ Олег Суслов отметил, что специалисты по энергетике – важная часть команды современного завода. По его словам, для молодежи выбор в пользу энергетики будет отличным вариантом получить востребованную и престижную профессию на годы вперед.

Сейчас "Лига колледжей" объединяет 25 учебных заведений в 11 регионах России. Проект позволяет готовить будущих специалистов вместе с колледжами еще во время обучения студентов, а молодым людям – получать практический опыт на реальном производстве и быстрее адаптироваться к профессии.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что выше 90 тысяч студентов столичных колледжей прошли практику в московских компаниях в прошедшем учебном году. Сейчас у колледжей 3,8 тысячи партнеров среди работодателей – лидеров своих отраслей. На практику в колледжах отводится 70% учебного времени. Благодаря тесному сотрудничеству с работодателями студенты погружаются в профессию с первого курса.