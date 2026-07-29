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29 июля, 12:09

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Минпросвещения РФ: перенести согласие на зачисление в вуз можно раз в два часа

В Минпросвещения РФ рассказали о сроках переноса согласия на зачисление в вуз

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Абитуриенты могут переносить согласие на зачисление в вуз не чаще одного раза в два часа. Об этом сообщается в официальном канале Минпросвещения России в MAX.

В ведомстве также напомнили, что отозвать согласие на зачисление и подать его в другой вуз можно в установленные сроки. На приоритетном этапе это разрешено до 12:00 1 августа, на основном – до 12:00 5 августа.

Как ранее сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах составил свыше 14 заявлений на одно место, превысив прошлогодний показатель.

Всего в педагогические университеты в этом году подали 690 тысяч заявлений на направление "Образование и педагогические науки". Это на 26% больше, чем в 2025 году. Лидером стал Московский педагогический государственный университет – 108 тысяч человек.

В России конкурс в педагогические вузы достиг 14 человек на место

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