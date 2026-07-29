Блогера Лусик Карапетян экстрадировали в Россию из ОАЭ за мошенничество

Фото: MAX/"Генпрокуратура России"

Компетентные органы ОАЭ приняли решение об экстрадиции блогера Лусик Карапетян, которую обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021 года обвиняемая в составе организованной группы похитила у граждан 85 тысяч рублей, причинив им значительный ущерб.

Для привлечения жертв она использовала социальные сети: размещала фотографии и видео, демонстрирующие якобы высокий уровень финансового благополучия, а также рекламировала услуги по инвестированию с обещанием высокой доходности.

В связи с тем, что Карапетян скрылась от органов предварительного расследования, в отношении нее заочно была избрана мера пресечения – заключение под стражу. По поручению Генпрокуратуры России обвиняемую объявили в международный розыск.

Запрос о выдаче направили после задержания Карапетян на территории ОАЭ. Благодаря действиям российского надзорного ведомства удалось добиться положительного решения об экстрадиции.

Ранее в Москве задержали блогера Софию Вершинину, известную как Соня Мармеладова, по делу о распространении порнографии. По данным следствия, за год она заработала более 30 миллионов рублей.

В ходе допроса девушка рассказала, что приехала в Москву в 2022 году. По информации СМИ, сначала она занималась проституцией, а затем перешла к продаже контента в интернете.

