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28 июля, 12:31

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Baza: блогера Соню Мармеладову задержали в Москве по делу о распространении порно

Блогера Соню Мармеладову задержали в Москве по делу о распространении порно – СМИ

Фото: телеграм-канал "Дневник Сони Мармеладовой"

Блогера Соню Мармеладову (настоящее имя – Софья Вершинина. – Прим. ред.) задержали в Москве по делу о распространении порнографии. Об этом сообщила Baza в канале в МАХ.

По версии следствия, за год девушка заработала на продаже откровенного контента более 30 миллионов рублей. Для этого Вершинина, как утверждается, создала в мессенджере Telegram схему продажи порнографических материалов. В открытом канале она рекламировала приватные чаты, доступ к которым подписчики получали после оплаты. Там публиковались фото и видео откровенного характера с участием блогера.

Следователи получили доступ к одному из закрытых каналов и отправили найденные материалы на экспертизу. Видео- и фотоматериалы были признаны порнографическими.

На допросе блогер рассказала, что приехала в Москву в 2022 году. По данным СМИ, сначала она зарабатывала проституцией, а позже перешла к продаже контента в интернете.

Уголовное дело Вершининой передано в суд. Блогера обвиняют в изготовлении и распространении порнографии в интернете группой лиц по предварительному сговору. Ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее суд продлил арест бывшей девушке рэпера Паши Техника Тине Романовой (также известной как Кристина Лекси. – Прим. ред.) по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии группой лиц через интернет. Она пробудет под стражей до 28 августа. Девушка полностью признала вину, но просила избрать ей меру наказания, не связанную с СИЗО.

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