Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 13:58

Происшествия

Москвича обвинили в 40 эпизодах распространения детской порнографии

Фото: MAX/"Столичный СК"

Мужчину в Москве обвинили в 40 эпизодах распространения детской порнографии, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По версии следствия, в период с февраля 2022 по май 2024 года 24-летний мужчина, находясь на территории Южного административного округа столицы, приобрел и хранил на своем телефоне порнографию, в том числе с участием несовершеннолетних. Помимо этого, он распространял эти материалы в переписках по интернету.

Его действия выявили и пресекли в ходе следственных действий и оперативных мероприятий, которые провели следователи Следственного комитета Москвы и сотрудники УБК ГУ МВД России по столице.

Нагатинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями, в том числе несовершеннолетних". Со злоумышленником проводятся следственные действия, он дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Продолжается проведение следственных действий по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта", – заключили в ведомстве.

Ранее в Великобритании мигрант-педофил похитил 5-летнюю девочку с улицы, когда ее мать отвлеклась. Ребенка нашли в соседнем доме, рядом с ней находился раздетый мужчина, у девочки при этом велосипедные шорты были спущены до лодыжек.

Суд установил, что незадолго до происшествия злоумышленник делал матери девочки неприличные замечания, пока находился под воздействием алкоголя и синтетических наркотиков, а затем завел ребенка к себе и запер с ней комнату на первом этаже.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика