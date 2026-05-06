Москвича обвинили в 40 эпизодах распространения детской порнографии

Мужчину в Москве обвинили в 40 эпизодах распространения детской порнографии, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По версии следствия, в период с февраля 2022 по май 2024 года 24-летний мужчина, находясь на территории Южного административного округа столицы, приобрел и хранил на своем телефоне порнографию, в том числе с участием несовершеннолетних. Помимо этого, он распространял эти материалы в переписках по интернету.

Его действия выявили и пресекли в ходе следственных действий и оперативных мероприятий, которые провели следователи Следственного комитета Москвы и сотрудники УБК ГУ МВД России по столице.

Нагатинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями, в том числе несовершеннолетних". Со злоумышленником проводятся следственные действия, он дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Продолжается проведение следственных действий по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта", – заключили в ведомстве.

