Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Заслуженного деятеля культуры РФ Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Она упокоена на участке № 4, рядом со своим мужем поэтом Андреем Вознесенским, передает ТАСС.

Гражданская панихида по искусствоведу состоялась в Центре Вознесенского 2 июня. На площади была установлена конструкция с портретом Богуславской и корзинами цветов, а на проекторах запустили кадры из ее творческой жизни.

Всего на церемонию прощания пришли десятки человек, включая худруков известных театров столицы. В частности, почтить память Богуславской пришли худрук Центра драматургии и режиссуры и "Ленкома" Владимир Панков и художественный руководитель Театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков.

Венки прислали ГИТИС, Театр наций, Московский театр Олега Табакова, "Мастерская Петра Фоменко", а также Союз театральных деятелей, Российская академия художеств, фонд Вознесенского и журналисты.

О смерти Богуславской стало известно 14 мая. Ей было 102 года.

Вдова Вознесенского была известным прозаиком, драматургом и критиком. В 60–70-х годах она прославилась интеллектуальной прозой и театральной критикой, позже основала независимую премию "Триумф". В 2025 году Богуславская получила "Большую книгу" за мемуары "Халатная жизнь".

После смерти мужа Богуславская занималась сохранением его наследия. Именно при ее участии был создан Центр Вознесенского.