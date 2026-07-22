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22 июля, 18:27

Транспорт

Панно с цветами и кепку с автографами хоккеистов забыли пассажиры ФПК с июня

Фото: company.rzd.ru

Около 16 тысяч личных вещей, в том числе панно с цветами, флеш-накопитель в виде шоколада и кепку с автографами хоккеистов, забыли пассажиры инфраструктуры Федеральной пассажирской компании (ФПК) с начала лета. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Этим летом в поездах оставляли вещи, связанные с активным отдыхом, например пляжное полотенце, рыболовные снасти, туристическую палатку", – отметила компания.

При этом с начала года при помощи сервиса забытых вещей владельцы смогли вернуть свыше 27 тысяч предметов. Чаще всего они оставляли документы, телефоны, аксессуары к ним, одежду и другое.

Для поиска забытых вещей в поезде необходимо заполнить электронную заявку, указать в ней имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, с которым приобретался билет. Кроме того, нужно описать забытые вещи и оставить предполагаемое место в вагоне с ними.

Ранее стало известно, что в июне 2026 года пассажиры забыли в автобусах, на остановках и вокзалах АО "Мострансавто" более 150 вещей. Среди необычных находок – аквариум без воды с искусственными рыбами и детский музыкальный синтезатор, а также декоративный рыцарский шлем.

РЖД протестируют новую систему поиска забытых вещей в поездах

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