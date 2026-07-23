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23 июля, 14:14

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People: в США отец убил трехлетнего сына и спрятал тело в чемодане в лесу

В США отец убил трехлетнего сына и спрятал тело в чемодане в лесу

Фото: 123RF.com/photovs

В американском штате Теннесси мужчина убил трехлетнего сына, спрятал его тело в чемодан и отвез в лес. Об этом сообщает журнал People.

О пропаже мальчика сообщила его мать. По ее словам, в последний раз ребенок был замечен именно с отцом. Дедушка мальчика заявил, что видел, как его сын без спроса взял ключи от машины и деньги. Мужчина заметил, как тот положил в автомобиль чемодан и уехал в неизвестном направлении.

На следующий день родственники спросили у отца ребенка, что произошло. Тогда он признался, что убил сына, после чего был задержан. Ему предъявили обвинения в убийстве и жестоком обращении с детьми. Обвиняемый показал полицейским место, где оставил чемодан с телом ребенка. Однако причины убийства все еще неизвестны.

Ранее в поселке Большевик под Серпуховом возле мусорных контейнеров было обнаружено тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами. По данному факту возбудили уголовное дело. Через некоторое время правоохранителям удалось задержать мать младенца, уроженку одной из республик ближнего зарубежья.

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