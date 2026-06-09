Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 14:05

Происшествия
Главная / Новости /

The Thaiger: девочка убила младшую сестру в Таиланде из-за телефона

В Таиланде девочка убила младшую сестру из-за телефона

Фото: 123RF.com/wirestock

В Таиланде 13-летняя девочка призналась в убийстве 7-летней сестры после ссоры из-за мобильного телефона, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Канчанабури. Местные жители последний раз видели ребенка в продуктовом магазине 29 мая. Семья заявила о пропаже, и через три дня тело ребенка нашли на пальмовой плантации.

Вскрытие показало остановку дыхания и кровообращения без признаков насилия. Полицейские допросили более 40 человек и взяли ДНК еще у 25 местных жителей. Следователи выявили двух подозреваемых: старшую сестру и ее 17-летнего дядю, рассказали журналисты.

Через некоторое время девочка призналась, что у нее с сестрой возник конфликт, который и стал причиной преступления. По ее словам, они вместе с дядей надели ей на голову мешок из-под удобрений и притворились, что душат. После этого ребенок замер. Когда мешок сняли, девочка уже не подавала признаков жизни.

Ранее в Лос-Анджелесе убили 81-летнего актера Джеймса Хэнди. В полицию позвонил мужчина и сказал, что "убил человека греха". Прибывшие на место правоохранители нашли Хэнди с ножевыми ранениями. Его доставили в больницу, где он и скончался. Подозреваемым стал 44-летний Майкл Гледхилл, который, по данным СМИ, является сыном возлюбленной актера.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика