The Thaiger: девочка убила младшую сестру в Таиланде из-за телефона

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В Таиланде 13-летняя девочка призналась в убийстве 7-летней сестры после ссоры из-за мобильного телефона, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Канчанабури. Местные жители последний раз видели ребенка в продуктовом магазине 29 мая. Семья заявила о пропаже, и через три дня тело ребенка нашли на пальмовой плантации.

Вскрытие показало остановку дыхания и кровообращения без признаков насилия. Полицейские допросили более 40 человек и взяли ДНК еще у 25 местных жителей. Следователи выявили двух подозреваемых: старшую сестру и ее 17-летнего дядю, рассказали журналисты.

Через некоторое время девочка призналась, что у нее с сестрой возник конфликт, который и стал причиной преступления. По ее словам, они вместе с дядей надели ей на голову мешок из-под удобрений и притворились, что душат. После этого ребенок замер. Когда мешок сняли, девочка уже не подавала признаков жизни.

Ранее в Лос-Анджелесе убили 81-летнего актера Джеймса Хэнди. В полицию позвонил мужчина и сказал, что "убил человека греха". Прибывшие на место правоохранители нашли Хэнди с ножевыми ранениями. Его доставили в больницу, где он и скончался. Подозреваемым стал 44-летний Майкл Гледхилл, который, по данным СМИ, является сыном возлюбленной актера.