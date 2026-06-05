Актер из фильма "Джуманджи" Джеймс Хэнди убит в Лос-Анджелесе

Фото: кадр из сериала "Под прицелом"; режиссеры – С. Дж. Кларксон, Дэниэл Персивал, Олрик Райли; производство – BBC Television Centre, Big Light Productions, Kudos Film and Television

В Лос-Анджелесе убит 81-летний актер Джеймс Хэнди. Полиция уже начала расследование произошедшего, сообщает издание Los Angeles Times.

Все началось с того, что местным полицейским поступил звонок от мужчины, который заявил, что "убил человека греха". Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили тело Хэнди с ножевыми ранениями.

Актера без сознания доставили в больницу, где позже он скончался. Подозреваемым в убийстве является 44-летний Майкл Гледхилл – именно он и позвонил в полицию. Задержанному предъявили обвинение в убийстве, сумма залога составляет два миллиона долларов.

По информации СМИ, Гледхилл является сыном возлюбленной актера.

Хэнди наиболее известен по своим ролям в фильмах "Джуманджи", "К-9: Собачья работа", "Арахнофобия" и "Топ Ган: Мэверик", а также в сериалах "Секретные материалы", "Касл" и других проектах.

Ранее американская актриса Тори Спеллинг (имя при рождении – Виктория Спеллинг. – Прим. ред.), которая прославилась благодаря сериалу "Беверли-Хилз, 90210", попала в ДТП вместе с четырьмя детьми и друзьями. По предварительным данным, на одной из дорог в машину Спеллинг на высокой скорости врезался другой автомобиль.

В результате все пострадавшие были госпитализированы. Врачи обнаружили у актрисы ссадины и сотрясение мозга. Когда правоохранители прибыли в больницу, Спеллинг была в сознании.