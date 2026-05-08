08 мая, 13:34

NDTV: мужчина в Индии убил дочь бензопилой из-за подделки школьных оценок

Мужчина в Индии убил 9-летнюю дочь бензопилой из-за подделки школьных оценок

Фото: 123RF.com/vankok

В индийском штате Махараштра мужчина убил 9-летнюю дочь бензопилой из-за того, что она подделала школьные оценки, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Это произошло в округе Пуна, деревне Деулгаон Радже. Девочка подделала табель с оценками своего сводного брата, поскольку он занял первое место по успеваемости в классе, а она второе. Их отец, которого зовут Шантарам Дурьодхан Чаван, обнаружил подделку и пришел в ярость.

В какой-то момент он схватился за бензопилу и нанес девочке смертельные травмы. По предварительной информации, после убийства он завернул тело в ткань и поджег, чтобы уничтожить улики, а также сымитировать смерть от несчастного случая.

Однако частично обгоревшие останки были найдены. Их отправили в больницу, чтобы провести вскрытие и ДНК-тест. В настоящий момент арестован не только Чаван, но и его сожительница – ее подозревают в сокрытии улик и информации о преступлении от властей. Сейчас расследование продолжается.

Ранее в Англии мужчина избил шеф-повара в заброшенном гараже и оставил умирать – жертва получила черепно-мозговую травму, переломы 20 ребер, множественные травмы головы, туловища и конечностей. Экспертиза установила, что убитого топтали, пинали или били тупыми предметами, а тот пытался свернуться в клубок, когда защищался.

После убийства злоумышленник использовал банковскую карту погибшего и тратил средства, пока счет не оказался заблокирован. Позже он попытался обмануть полицию, сказав, что якобы нашел тело, однако проверка показаний вскрыла обман.

