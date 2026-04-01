Bild: несколько человек пострадали при нападении с ножом на западе ФРГ

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в городе Золинген на западе Германии. Об этом сообщило издание Bild.

По данным журналистов, в данный момент в центре города полиция проводит операцию. Изначально правоохранительные органы не уточняли причины.

Однако издание подчеркнуло, что речь идет о нападении с ножом и раненых людях. Журналисты уточнили, что на месте инцидента находится как минимум одна машина скорой помощи и одна реанимация.

Кроме того, издание заявило о задержании одного человека.

Ранее мужчина с ножом напал на людей на западе Сиднея. По данным СМИ, он атаковал двух граждан внутри мини-маркета, после чего напал на человека около магазина. Последний скончался на месте.

Подозреваемого арестовали на соседней улице. При этом он уже известен правоохранителям мелкими преступлениями и происшествиями, которые связаны с психическим здоровьем.

