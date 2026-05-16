Фото: 123RF.com/trexec

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Эти меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее аэропорт Жуковский также принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры действовали во Внукове.

После этого все ограничения на полеты были сняты. Меры вводились на фоне продолжающейся атаки вражеских БПЛА на Москву. К настоящему времени на подлете к столице уничтожено уже 50 беспилотников.

