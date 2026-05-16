Новые маршруты от метро "Ховрино" в Долгопрудный заработают с 23 мая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые маршруты общественного транспорта от метро "Ховрино" до подмосковного Долгопрудного заработают с 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет о маршрутах 1 368, 1 369 и 1 370. Уточняется, что их тариф будет зависеть от расстояния. Например, проезд по "Тройке" на первом маршруте составит от 71 до 100 рублей, на автобусе 1368 – от 71 до 127 рублей, а на маршруте 1 370 – от 71 до 146 рублей.

Проезд по банковской карте будет чуть выше: 76–105, 76–132 и 76–151 рубля соответственно. При этом будет доступен проезд по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород".

В связи с появлением новых маршрутов областные направления 368, 368у и 368в больше работать не будут.

Ранее стало известно, что ежегодно по карте москвича совершается свыше 1 миллиарда поездок. Бесплатным проездом пользуются свыше 78% владельцев карт. С началом дачного сезона многие жители столицы все чаще планируют поездки за город.

