Неизвестные закидали камнями электропоезд в Подмосковье

Фото: 123RF.соm/sergiophotone

Неизвестные закидали камнями электропоезд на перегоне Люберцы-1 – Овражки Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Инцидент произошел вечером 15 мая. В результате были разбиты окна состава № 6844, а один из пассажиров получил травму. Локомотивная бригада сообщила о произошедшем и вызвала бригаду скорой помощи на ближайшую станцию.

"В связи с участившимися случаями вандализма Московская железная дорога напоминает об административной и уголовной ответственности за совершенные противоправные действия", – добавили в МЖД.

Ранее столичные правоохранители задержали подростка-зацепера, который проехался на крыше автобуса по Вешняковской улице. В отношении 17-летнего москвича составили материалы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении ПДД. На его законного представителя также оформили протоколы.

