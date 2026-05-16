16 мая, 15:05Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за взрыва газа и пожара на АЗС в Пятигорске
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа и последующего пожара на АЗС в Пятигорске. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На месте происшествия уже работают следователи и следователи -криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в MAX уточнил, что пожар не угрожает жилым зданиям. Сейчас ведется локализация возгорания.
ЧП произошло при разгрузке газовоза в Пятигорске 16 мая. Глава города Дмитрий Ворошилов уточнял, что произошедшее не связано с атакой БПЛА. Предварительно, его причиной стало нарушение техники безопасности.
Спустя время площадь возгорания увеличилась до 1 000 квадратных метров. В связи с этим был объявлен повышенный ранг пожара. В тушении огня задействованы более 50 человек личного состава МЧС РФ и 8 единиц техники.
По последним данным, число пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до 6. Им оказывается необходимая помощь.