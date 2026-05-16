Кабмин выделит регионам РФ средства на восстановление автодорог после ЧС

Правительство России в 2026 году выделит регионам средства из федерального бюджета на ремонт дорог, пострадавших из-за крупных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее решение было принято на заседании 14 мая.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", – говорится в сообщении.

Ранее в Дагестане и Чечне восстановили важную инфраструктуру, поврежденную паводками. Особое внимание уделяется финансовым выплатам: уже почти 29 тысяч пострадавших жителей республик получили различные пособия и компенсации.

Тяжелая паводковая обстановка установилась в Дагестане и Чечне в конце марта на фоне обильных осадков. Наводнение признали ЧС федерального характера.