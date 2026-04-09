Наводнение в Дагестане и Чечне признали ЧС федерального характера

Правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧС под председательством главы МЧС России Александра Куренкова присвоила статус чрезвычайной ситуации федерального характера обстановке в пострадавших от наводнения республиках Дагестан и Чечня, передал "Интерфакс".

Ранее в регионах был введен режим ЧС регионального уровня. Федеральный статус позволяет оперативнее привлекать ресурсы МЧС, Минстроя, Минздрава и других ведомств, а также выделять средства из резервного фонда правительства РФ для восстановления разрушений, а также выплат пострадавшим.

Сложная паводковая ситуация в Дагестане сохраняется с конца марта на фоне обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Кроме того, из-за паводков произошло обрушение моста на трассе "Кавказ". Движение на 917-м километре автодороги было перекрыто после резкого подъема уровня воды и разрушения переправы.

Из подтопленных районов эвакуировали более 6 тысяч жителей, к ликвидации последствий привлечены свыше 2 тысяч волонтеров. При этом регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на ближайшие дни.

На фоне произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, ответственные должностные лица не ограничили движение на опасных участках дорог и не перекрыли их, несмотря на введенный режим ЧС.