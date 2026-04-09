09 апреля, 19:59

Происшествия

Наводнение в Дагестане и Чечне признали ЧС федерального характера

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧС под председательством главы МЧС России Александра Куренкова присвоила статус чрезвычайной ситуации федерального характера обстановке в пострадавших от наводнения республиках Дагестан и Чечня, передал "Интерфакс".

Ранее в регионах был введен режим ЧС регионального уровня. Федеральный статус позволяет оперативнее привлекать ресурсы МЧС, Минстроя, Минздрава и других ведомств, а также выделять средства из резервного фонда правительства РФ для восстановления разрушений, а также выплат пострадавшим.

Сложная паводковая ситуация в Дагестане сохраняется с конца марта на фоне обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Кроме того, из-за паводков произошло обрушение моста на трассе "Кавказ". Движение на 917-м километре автодороги было перекрыто после резкого подъема уровня воды и разрушения переправы.

Из подтопленных районов эвакуировали более 6 тысяч жителей, к ликвидации последствий привлечены свыше 2 тысяч волонтеров. При этом регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на ближайшие дни.

На фоне произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, ответственные должностные лица не ограничили движение на опасных участках дорог и не перекрыли их, несмотря на введенный режим ЧС.

В Дагестане подтоплена 1 тысяча домов

Читайте также


происшествияпогодарегионы

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

