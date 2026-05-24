24 мая, 18:20

Происшествия

При ударе ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 65 детей

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Число пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР выросло до 65 детей. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, 21 человек погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова посетила Луганскую республиканскую клиническую больницу, куда доставили пострадавших. Вместе с ней в медучреждение прибыли глава ЛНР и министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Больницу также посетили иностранные журналисты.

"На сегодняшний день один ребенок из больницы выписан. И девять человек получают медицинскую помощь в стационарных медицинских учреждениях. Остальные получают лечение дома", – сказал Пасечник.

Один из пострадавших – 23-летний мужчина – был доставлен в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России. У него диагностировали множественные переломы стопы и повреждения мягких тканей. Врачи сообщили, что пациенту предстоит операция. По прогнозам, ему удастся сохранить ногу.

Тяжелораненые подростки рассказали Лантратовой, как выбирались из-под завалов после серии ударов беспилотников. По словам омбудсмена, спасатели продолжали работать, несмотря на повторные атаки.

Пасечник добавил в беседе с представителями зарубежных СМИ, что ВСУ регулярно используют беспилотники различных модификаций для атак на территорию региона.

По его словам, украинская сторона практически непрерывно задействует как квадрокоптеры, так и другие малые БПЛА для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в районах, прилегающих к линии фронта.

Пасечник заявил, что удары по детям не имеют оправдания, и назвал произошедшее проявлением фашизма.

"Я уверен, что виновные в этом кровавом преступлении будут найдены и к ним будут приняты все меры в соответствии с международным законодательством. В данном случае под прицелом оказались дети. Они не должны быть чужими или своими. Дети – всегда дети, и дети – это святое", – высказался глава ЛНР.

Иностранные представители СМИ после посещения Луганской республиканской клинической больницы покинули территорию медучреждения.

Журналист из Пакистана Иштеак Хамдани в беседе с ТАСС сравнил произошедшее в Старобельске с ударом по школе для девочек в иранском Минабе 28 февраля, в результате которого погибло 168 учениц.

"Там мы видели тапочки, видели стекло разбитое, как вот эти дети без тапок, по стеклам, в ночной одежде бегали по коридорам. Там, естественно, была ночь, темно, дым, и страх, и крики", – сказал Хамдани.

Он добавил, что представить эту картину без слез невозможно, а произошедшее стало "большим ударом" с человеческой точки зрения.

В результате атаки на колледж в ЛНР 22 мая погиб 21 ребенок, более 60 получили ранения. После произошедшего ввели режим ЧС регионального характера и возбудили уголовное дело о теракте. В ЛНР 24–25 мая объявили днями траура.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей, и заявил, что все ответственные должны понести наказание. Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения по ответу на удар.

24 мая российская армия нанесла удар возмездия. Были поражены объекты украинской военной инфраструктуры, в том числе ГУР Украины и командование ВСУ в Киеве и области. В атаке применялись ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

