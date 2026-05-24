Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 16:20

Происшествия

Тела погибших при атаке на колледж в Старобельске доставят в муниципалитеты

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Тела детей, погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске, транспортируют в муниципалитеты, где они были прописаны. Об этом ТАСС сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с захоронением, власти региона полностью берут на себя.

"Все, что связано с захоронением, мы организуем, ни с какими трудностями не столкнутся близкие и родители детей", – сказал он.

В результате атаки на колледж в ЛНР 22 мая погиб 21 ребенок, более 60 получили ранения. После произошедшего ввели режим ЧС регионального характера и возбудили уголовное дело о теракте. В ЛНР 24–25 мая объявили днями траура.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей, и заявил, что все ответственные должны понести наказание. Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения по ответу на удар.

24 мая российская армия нанесла удар возмездия. Были поражены объекты украинской военной инфраструктуры, в том числе ГУР Украины и командование ВСУ в Киеве и области. В атаке применялись ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

Минобороны РФ уточнило цели удара по Киеву баллистическими ракетами

Читайте также


происшествия

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика