Тела погибших при атаке на колледж в Старобельске доставят в муниципалитеты

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Тела детей, погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске, транспортируют в муниципалитеты, где они были прописаны. Об этом ТАСС сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с захоронением, власти региона полностью берут на себя.

"Все, что связано с захоронением, мы организуем, ни с какими трудностями не столкнутся близкие и родители детей", – сказал он.

В результате атаки на колледж в ЛНР 22 мая погиб 21 ребенок, более 60 получили ранения. После произошедшего ввели режим ЧС регионального характера и возбудили уголовное дело о теракте. В ЛНР 24–25 мая объявили днями траура.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей, и заявил, что все ответственные должны понести наказание. Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения по ответу на удар.

24 мая российская армия нанесла удар возмездия. Были поражены объекты украинской военной инфраструктуры, в том числе ГУР Украины и командование ВСУ в Киеве и области. В атаке применялись ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.