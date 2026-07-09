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09 июля, 03:59

Политика

Силы ПВО Кувейта отражают атаку ракет и БПЛА

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Силы противовоздушной обороны Кувейта были задействованы для отражения комбинированной атаки с применением ракет и беспилотников на территорию страны. Об этом сообщил Генеральный штаб вооруженных сил эмирата.

Отмечается, что в настоящий момент ПВО ведет работу по вражеским воздушным целям. Подробности об атаке не приводятся.

Незадолго до этого сирены воздушной тревоги прозвучали в соседнем Бахрейне. Местных жителей призывали сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место.

Ранее серия новых ударов по Ирану быланачата американскими военными. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило эти действия ответом на атаки Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.

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