Силы ПВО Кувейта отражают атаку ракет и БПЛА

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Силы противовоздушной обороны Кувейта были задействованы для отражения комбинированной атаки с применением ракет и беспилотников на территорию страны. Об этом сообщил Генеральный штаб вооруженных сил эмирата.

Отмечается, что в настоящий момент ПВО ведет работу по вражеским воздушным целям. Подробности об атаке не приводятся.

Незадолго до этого сирены воздушной тревоги прозвучали в соседнем Бахрейне. Местных жителей призывали сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место.

Ранее серия новых ударов по Ирану быланачата американскими военными. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило эти действия ответом на атаки Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.