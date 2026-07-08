США начали наносить новые удары по Ирану

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Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале новых масштабных ударов по Ирану. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Американская сторона утверждает, что эти действия являются ответной мерой на удары Исламской республики по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива.

Также иранские СМИ сообщают, что семь взрывов прогремели в городе Сирик на юге страны. Еще шесть взрывов зафиксированы в городе Бендер-Аббас.

Подробности о последствиях ударов не приводятся. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился еще в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. Лишь 14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум.