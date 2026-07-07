07 июля, 20:47Происшествия
Мать, поставившая ребенка на колени в Алтуфьеве, заявила, что дети ее "обожают"
"Ситуация, конечно, вышла некрасивая. Может быть, для посторонних она выглядит слишком чрезмерной, но я за себя знаю, что моя совесть спокойна и дети меня обожают", – сказала Хомутова.
Женщина отметила, что муж ее во всем поддерживает, а подобных ситуаций раньше не возникало. При этом, по словам Хомутовой, дома у семьи все хорошо.
"Посторонним людям кажется, что у нас все плохо. А те люди, которые нас знают близко, смеются над этим раздутым инфоповодом", – заявила она.
Также Хомутова призвала тех, кто распространяет негативные слухи про ее семью, воздержаться от комментариев, так как люди не знают всей правды.
Об инциденте стало известно 6 июля. По словам обратившихся в полицию очевидцев, в парке в Путевом проезде женщина заставила ребенка встать на колени. В телеграм-каналах также утверждалось, что мать просила сына целовать ей ноги.
Позже в отношении 34-летней женщины составили протокол об административном правонарушении. Утверждалось, что маме ребенка грозит штраф до двух тысяч рублей и предупреждение.
Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская добавила, что семью уже поставили на профилактический учет. Раньше семья в поле зрения служб не попадала.