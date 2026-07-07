Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 18:41

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Леус: дожди в Москве продлятся еще около двух недель

Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Дожди в Москве продолжатся еще около двух недель. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, 7 июля стало третьим дождливым днем с начала месяца.

"По прогнозу, осадки той или иной интенсивности ожидаются в течение ближайших 12–13 дней. Конечно, это не значит, что дожди будут непрерывными, но отмечать их будут ежедневно", – указал метеоролог.

Леус указал, что кратковременные дожди неизбежны, так как в середине недели столичный регион окажется во власти передней части следующего циклона, который движется с запада в районы Прибалтики. В том числе благодаря этому дневная температура поднимется чуть выше 20 градусов.

Ожидается, что на текущей неделе выпадет порядка 80% месячной нормы осадков. Как ранее отмечали синоптики, это вполне характерно для летнего периода и не является аномалией. Дневные температурные значения будут подниматься максимально до 22 градусов, а ночные – устанавливаться на отметке в 13–15.

Потепление придет в регион к пятнице, 10 июля. В этот день воздух прогреется до 23–28 градусов, а в выходные местами – до 30. Более того, к концу рабочей недели ослабеет и ветер.

Теплая погода вернется в Москву 10 июля

Читайте также


обществопогодагород

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика