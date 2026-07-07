Синоптик Леус: дожди в Москве продлятся еще около двух недель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Дожди в Москве продолжатся еще около двух недель. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, 7 июля стало третьим дождливым днем с начала месяца.

"По прогнозу, осадки той или иной интенсивности ожидаются в течение ближайших 12–13 дней. Конечно, это не значит, что дожди будут непрерывными, но отмечать их будут ежедневно", – указал метеоролог.

Леус указал, что кратковременные дожди неизбежны, так как в середине недели столичный регион окажется во власти передней части следующего циклона, который движется с запада в районы Прибалтики. В том числе благодаря этому дневная температура поднимется чуть выше 20 градусов.

Ожидается, что на текущей неделе выпадет порядка 80% месячной нормы осадков. Как ранее отмечали синоптики, это вполне характерно для летнего периода и не является аномалией. Дневные температурные значения будут подниматься максимально до 22 градусов, а ночные – устанавливаться на отметке в 13–15.

Потепление придет в регион к пятнице, 10 июля. В этот день воздух прогреется до 23–28 градусов, а в выходные местами – до 30. Более того, к концу рабочей недели ослабеет и ветер.