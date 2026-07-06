Синоптик Ильин: осадки будут идти в Москве и области каждый день в течение недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе на предстоящей неделе сохранится умеренно теплая, но дождливая погода без выраженной летней жары. Осадки будут каждодневными, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"По предварительным расчетам, за неделю может выпасть около 80% месячной нормы осадков – это вполне характерно для летнего периода и не является аномалией", – пояснил Ильин.

Он уточнил, что интенсивность дождей в ближайшую семидневку будет меняться. Осадки ожидаются кратковременные и локальные, затрагивать они будут отдельные районы. При этом наиболее высокая вероятность гроз сохранится 6 и 7 июля.

Температура воздуха в дневное время в первые дни недели составит 19–23 градуса, ночью – 13–15 градусов. В середине недели, в среду и четверг, 8 и 9 июля, существенных изменений не ожидается. Днем температура будет подниматься до 22 градусов, ночью показатели останутся прежними.

С пятницы, 10 июля, в регионе начнется постепенное потепление. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов, а в выходные местами температура может достигнуть 30 градусов. Ночные значения к концу недели повысятся до 15–20 градусов.

Ветер в начале недели будет юго-западным, 6–11 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 11–16 метров в секунду. В среду, 8-го числа, он сменит направление на южное и юго-восточное, сохраняя скорость 6–11 метров в секунду с порывами до 15. К пятнице ветер ослабеет и будет иметь переменные направления. Атмосферное давление на протяжении недели останется стабильным – в пределах 739–742 миллиметров ртутного столба.

Из-за сильного ветра в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 09:00 до 21:00 7 июля. В этот же период в регионе будет актуальным предупреждение того же уровня из-за грозы.