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06 июля, 12:01

Политика

Траурное шествие с гробами Хаменеи и его родственников состоялось в Тегеране

Фото: AP Photo/Vahid Salem

Большое шествие с телами духовного лидера Ирана Али Хаменеи и его родственников прошло в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС.

Машина с телами Хаменеи и его родных, оформленная в виде святилища, медленно ехала к площади Азади. На грузовике была траурная ткань с цитатами из Корана. Проститься с духовным лидером пришли жители не только столицы, но и других городов страны. Иранцы не сдерживали слез.

За церемонией также наблюдали свыше 200 иностранных журналистов, которые находились на крыше мэрии. Безопасность мероприятию обеспечивали несколько тысяч военных и полицейских – во избежание давки они разделяли потоки людей.

Траурные мероприятия продолжатся 7 июля в Куме. После этого тело аятоллы повезут в города Багдад, Кербелу и Неджеф. Затем гроб доставят в родной город Хаменеи – Мешхед. Там его похоронят.

Духовный лидер Ирана погиб в результате атаки Израиля и США по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания в марте провести не удалось, поэтому ее решили перенести.

Новым духовным лидером страны стал сын Хаменеи – Моджтаб. При этом его до сих пор не видели на публике.

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