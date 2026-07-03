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03 июля, 17:20

Политика

Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи в Иране

Фото: МАХ/"Дмитрий Медведев"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с погибшим экс-верховным лидером Ирана Али Хаменеи. О своем прибытии в республику политик сообщил в мессенджере MAX.

Траурная церемония проходит в Мосалле имени имама Хомейни – крупнейшем в Тегеране религиозно-общественном комплексе. Когда российская делегация во главе с Медведевым почтила память Хаменеи, зампред СБ направился к иранским официальным лицам, которые тоже находились в траурном зале.

В частности, Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан обменялись рукопожатиями и пообщались. Затем российский политик коротко переговорил с главой судебной системы республики Голямом Хоссейном Мохсени-Эджеи, главой МИД Аббасом Арагчи и другими.

Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года после ударов американских и израильских военных по Тегерану. Прощание с аятоллой перенесли из-за сложной ситуации внутри страны и конфликта с Вашингтоном и Тель-Авивом.

Новым верховным руководителем Ирана стал сын Хаменеи Моджтаб, однако его еще ни разу не видели на публике. Хаменеи-младший выступал с посланиями к иранцам, а текст с его словами публиковали официальные СМИ республики.

Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи

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