Капибарам из Московского зоопарка провели плановое УЗИ

Капибары из Московского зоопарка прошли плановое ультразвуковое исследование (УЗИ), сообщила пресс-служба зоосада.

"Спокойствие, только спокойствие – и никакого стресса. Благодаря регулярным тренировкам и доверию к киперам, самые большие грызуны добровольно приходят на процедуру. Ни наркоза, ни паники: ветеринары находят подход к каждому пациенту, терпеливо завоевывая их доверие", – говорится в публикации.

В зоопарке уточнили, что УЗИ прошло успешно. Специалисты также "узнали кое-что интересное", но подробности появятся позже.

Ранее медведей в Московском зоопарке угостили мороженым в жару. В лакомство киперы положили овощи, фрукты и клубничное варенье. Другой вариант угощения сделали с рыбой. Гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что животные оценили мороженое и "почувствовали себя чуточку счастливее" в жаркий день.