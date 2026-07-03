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03 июля, 16:59

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Капибарам из Московского зоопарка провели плановое УЗИ

Видео: МАХ/"Московский зоопарк"

Капибары из Московского зоопарка прошли плановое ультразвуковое исследование (УЗИ), сообщила пресс-служба зоосада.

"Спокойствие, только спокойствие – и никакого стресса. Благодаря регулярным тренировкам и доверию к киперам, самые большие грызуны добровольно приходят на процедуру. Ни наркоза, ни паники: ветеринары находят подход к каждому пациенту, терпеливо завоевывая их доверие", – говорится в публикации.

В зоопарке уточнили, что УЗИ прошло успешно. Специалисты также "узнали кое-что интересное", но подробности появятся позже.

Ранее медведей в Московском зоопарке угостили мороженым в жару. В лакомство киперы положили овощи, фрукты и клубничное варенье. Другой вариант угощения сделали с рыбой. Гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что животные оценили мороженое и "почувствовали себя чуточку счастливее" в жаркий день.

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